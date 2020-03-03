Несмотря на оптимистичные сообщения китайских медиков о том, что эпидемия коронавируса COVID-19 идёт на спад, география заболевания лишь расширяется, а влияние его на мировую политику, экономику и спорт всё ощутимее. Многие запланированные на весну крупные международные мероприятия уже отменены или перенесены. И число подобных случаев, вероятно, будет увеличиваться.

Власти Франции приняли решение об отмене ряда публичных событий, в их числе:

запланированный на 20–23 марта Парижский книжный салон;

полумарафон во французской столице, в котором должны были принять участие 44 тысячи спортсменов;

традиционный карнавал в альпийском городе Анси на юго-востоке страны;

на день раньше (2 марта) завершилась сельскохозяйственная выставка в Париже.

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Швейцарии как минимум до 15 марта (этот срок может быть продлён) запрещено проводить мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек:

Женевский автосалон, открытие которого было запланировано на 3 марта, отменён;

та же судьба постигла одну из крупнейших часовых выставок в Женеве — Watches & Wonders. Организаторы объявили о её отмене, хотя до мероприятия, анонсированного изначально на 25–29 апреля, достаточно много времени;

ещё одна часовая выставка — Baselworld, — которая должна была пройти с 30 апреля по 5 мая в швейцарском Базеле, перенесена на январь будущего года. Это первый случай с 1917-го, когда данное ежегодное мероприятие решено не проводить.

Другие европейские страны также приняли меры предосторожности, которые привели к срыву крупных событий:

выставка продукции мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне отменена. Организаторы изначально не желали идти на такие меры. Но после отказа от участия в мероприятии компаний Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia и Sony выбора у них не осталось;

одну из крупнейших в мире выставок, посвящённых туристической отрасли, отменили в Берлине;

Международный фестиваль журналистики в Перудже (Италия), запланированный на апрель, также не состоится.

Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В США, где 2 марта была зафиксирована вторая смерть от COVID-19, коронавирус может всерьёз ударить по предвыборной кампании, отмечает американское издание Politico. Результаты опроса, проведённого Morning Consult в конце февраля, продемонстрировали, что 56% респондентов одобряют действия президента Дональда Трампа по борьбе с заболеванием. И хотя эта цифра выглядит внушительной, данный показатель на 5% меньше, чем месяц назад. А если число умерших на американской территории будет и дальше расти, то поддержка президента США продолжит снижаться. Вспышка заболевания бьёт и по позициям кандидатов от Демократической партии, которые делают ставку на выступления перед избирателями: распространение болезни может способствовать тому, что люди начнут избегать массовых собраний. И хотя политические мероприятия в США пока проходят по плану, в других сферах дела обстоят хуже:

в Денвере отменена одна из крупнейших научных выставок;

компания Facebook отказалась от ежегодной конференции F8 для разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе;

в Хьюстоне не состоится энергетический саммит CERAWeek, который обычно проходит каждый год.

На Ближнем Востоке число заражённых коронавирусом продолжает расти, и даже в тех странах, где риск эпидемии невысокий, власти принимают превентивные меры:

отменённой оказалась ближневосточная выставка вооружений для морской обороны DIMDEX 2020, проведение которой ожидалось 16–18 марта в Катаре.

Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Разумеется, наибольший удар от коронавируса пришёлся на азиатские страны, властям которых пришлось всерьёз пересмотреть вопрос организации массовых событий самого разного толка:

в Китае перенесли на 2021 год зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике;

также в КНР отменили теннисный турнир WTA;

решено было отказаться от Гран-при «Формулы-1» в Шанхае;

в японских городах Токио и Осака отменили традиционный апрельский фестиваль цветения сакуры;

на две недели закрыты парки развлечений по всей Японии;

как минимум до середины марта закрыт Токийский национальный музей;

в Южной Корее были отложены совместные с США командно-штабные учения.

Внимательно следят за ситуацией с распространением коронавируса и в России. Уже появились слухи о возможном переносе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), запланированного на июнь, но пока эта информация не подтверждена. Сроки нескольких других мероприятий решено было сдвинуть:

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться в апреле этого года в Крыму, перенесён, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, о новой дате пока говорить рано, но как только появится ясность, крымское руководство проинформирует прессу;

форум «Здоровое общество», который должен был состояться ещё 12 февраля в Сочи, пройдёт 3 июня.

Кроме того, как сообщило представительство Украины при ЕС, в Европейском парламенте принято решение перенести на неопределённый срок украинскую неделю.

Max Kovalenko/www.imago-images.de/Global Look Press

Подобные шаги выглядят беспрецедентными на фоне других относительно недавних эпидемий. Вспышка лихорадки Эбола в 2014–2015 годах также приводила к прекращению авиасообщения и переносу некоторых спортивных мероприятий (например, Кубка африканских наций в Марокко). Однако за счёт того, что за пределы Африки эпидемия почти не вышла — в США и Европе было зафиксировано в общей сложности семь случаев заболевания (с одним летальным исходом), — глобальных последствий не было. Влияние же коронавируса COVID-19 на мировую политику, экономику и спорт, очевидно, будет долгосрочным.