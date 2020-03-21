https://static.news.ru/photo/c0461690-6b91-11ea-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно о более чем 10 тысячах заболевших.

Чем больше тестов мы делаем, тем больше выявляется заболевших. Мы делаем больше тестов, чем любой другой штат, больше тестов на душу населения, чем в Китае или Южной Корее, — сказал губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Он не назвал число летальных исходов. По данным телеканала CNN, на настоящий момент в штате Нью-Йорк умерли 53 человека. В целом в США на настоящий момент зафиксировано более 19 тысяч случаев заражения COVID-19.

По состоянию на 21 марта коронавирусную инфекцию по всему миру подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300.

Ранее NEWS.ru писал, что в Национальной лаборатории Министерства энергетики США начали использовать Summit, самый мощный суперкомпьютер в мире, чтобы обнаружить лекарственные соединения, которые могли бы остановить заражение коронавирусом. Он может не только помочь быстро обнаружить возможные белки, но и ранжировать соединения в порядке их потенциальной ценности для дальнейших экспериментов. Всего за два дня работы суперкомпьютера было обнаружено 77 маломолекулярных лекарственных соединений, способных бороться с COVID-19.