https://static.news.ru/photo/a7acdcde-5fae-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире составляет более 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные из 80 стран, в которых зафиксированы случаи заражения.

Как пишет ТАСС, 55 тыс. инфицированных поправились и были выписаны из больниц, число смертельных случаев составляет более 3,4 тыс. В процентном соотношении это примерно 3,4% заразившихся.

NEWS.ru сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи об огромном числе заболевших коронавирусом в России. Она подчеркнула, что нужно ориентироваться на официальную информацию властей. Матвиенко напомнила, что российские власти не имеют права скрывать информацию.

Ранее первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Ватикане и Словакии, а в Нидерландах первый пациент умер от COVID-19.

Вспышка коронавируса произошла в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды. В настоящий момент от него нет лекарства. Специалисты не могут определить источник коронавируса, некоторые учёные считают, что вирус проник на рынок продуктов в Ухани из биологической лаборатории, другие — что им заразились летучие мыши, которых китайцы употребляют в пищу.