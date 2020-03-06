Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире составляет более 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные из 80 стран, в которых зафиксированы случаи заражения.
Как
NEWS.ru сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи об огромном числе заболевших коронавирусом в России. Она подчеркнула, что нужно ориентироваться на официальную информацию властей. Матвиенко напомнила, что российские власти не имеют права скрывать информацию.
Ранее первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Ватикане и Словакии, а в Нидерландах первый пациент умер от COVID-19.
Вспышка коронавируса произошла в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды. В настоящий момент от него нет лекарства. Специалисты не могут определить источник коронавируса, некоторые учёные считают, что вирус проник на рынок продуктов в Ухани из биологической лаборатории, другие — что им заразились летучие мыши, которых китайцы употребляют в пищу.
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