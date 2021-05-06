Коронавирусом на Земле заразился каждый пятидесятый человек

https://static.news.ru/photo/33e01bf0-aec6-11eb-834e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число людей, заразившихся коронавирусом в мире, превысило 155,9 млн. Таким образом, инфицированным оказался каждый пятидесятый житель планеты, свидетельствуют подсчёты ТАСС.

Агентство отмечает , что доля инфицированных составляет более 2% населения Земли. По данным Фонда ООН в области народонаселения, на середину 2020 года на планете проживало 7 млрд 795 млн человек.

Основное число заражённых смертоносной инфекцией приходится на пять стран — США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн).

В процентном отношении больше всего заболевших в маленьких по населению странах — Андорре (17% населения, 13,4 тыс. человек) и Черногории — (15,7%, 98 тыс.).

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин оценил эффект от дополнительных выходных в мае. По его словам, они оказались оправданными, так как заболевших коронавирусом становится меньше. Российский лидер отметил, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается. Соответствующие заявления Путин сделал на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.