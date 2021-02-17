Коронавирусный компромат: США объяснили недоверие к Китаю и ВОЗ

От Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ждут прозрачного отчёта о поездке её специалистов в Ухань. На этой неделе эксперты должны выпустить первый доклад о появлении коронавирусной инфекции. США, которые при Дональде Трампе обвиняли организацию в излишней лояльности к версиям Китая, похоже, с приходом Джо Байдена рискуют остаться на этой позиции. На неофициальном уровне в Вашингтоне выражают сомнение в выводах ВОЗ.

Задолго до выпуска отчётности Всемирная организация здравоохранения столкнулась с мощнейшей критикой в ответ на её первые выводы о результатах поездки в Китай. Так, на пресс-конференции официальные лица организации заявили, что теория о «побеге» коронавирусной инфекции из китайской лаборатории кажется «крайне маловероятной» и одобрили продвигаемую китайской стороной версию, что COVID-19 мог «приехать» в КНР в замороженных товарах из-за рубежа.

Пекин не раз заявлял, что выступает против политизации исследований, которые касаются появления заболевания, и делал акцент на «завозе» вируса. По сведениям ВОЗ, китайские специалисты предоставили приехавшим в Ухань международным экспертам подробные данные всего по 174 случаям заражения, которые были зафиксированы в городе в декабре 2019 года. Однако есть предположение, что в действительности на тот момент их насчитывалось уже более тысячи, потому что во всех исследованных случаях речь шла о заболевших в тяжёлой форме. О раннем появлении COVID-19 писало издание Wall Street Journal, которое отмечала: массовые заражения были в КНР уже в октябре.

Джо Байден Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Интересно, что официальные лица в администрации Байдена ставят выводы ВОЗ под сомнение, даже несмотря на то что позже организация попыталась сгладить свою критику «лабораторной» версии. Так, компания NBC со ссылкой на свои высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщала , что распространение коронавируса из-за инцидента в лаборатории в Китае по-прежнему считается одной из приоритетных версий в разведсообществе США. Телекомпания приводила высказывания неназванного представителя аппарата директора Национальной разведки, который внёс ясность: американская сторона будет придерживаться той позиции, которая была представлена в конце апреля 2020 года.

Тогда в Вашингтоне указывали, что аппарат безопасности страны «будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведывательные данные с целью определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными, или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухани».

США пока не предъявили веских доказательств своих предположений, однако сразу несколько источников NBC утверждают, что у американских спецслужб есть некая важная информация, которая касается действий Пекина в первые месяцы распространения инфекции. По их словам, это неопубликованное досье якобы свидетельствует о том, что КНР пыталась «замаскировать источник появления COVID-19 и скрыть его значение ещё на ранних этапах». Собеседники телеканала считают, что подобные сведения непосредственно не подтверждают версию происхождения заболевания в результате некоего форс-мажора в лаборатории, но и не позволяют окончательно усомниться в подобном сценарии.

Эти заявления отчасти вносят ясность в то, какой курс администрация Байдена может проводить в отношении ВОЗ. Некоторое время назад нынешний президент США говорил, что Белый дом заинтересован в получении доступа ко всем фактам, которые касаются обстоятельств начала пандемии. Позиции же, согласно которой власти КНР сознательно утаили данные о появлении COVID-19 и несут вину за распространение заболевания, придерживалась прежняя администрация президента США.

Доверие к организации, как кажется, может восстановить только максимально прозрачный отчёт о поездке в Ухань.