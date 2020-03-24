https://static.news.ru/photo/606d193a-6dda-11ea-8453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Düttmann/dpa/Global Look press

Первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) подтверждён на чилийском острове Пасхи — самом удалённом населённом острове планеты. Об этом сообщили власти Чили.

В середине марта в регионе ввели карантин в качестве превентивной меры, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии от коронавирусной инфекции за месяц скончались 6077 пациентов. Тестирование на наличие COVID-19 в организме зачастую проходят лишь те, кто обращается за помощью в больницу. Это означает, что тысячи случаев заражения определённо не были выявлены. По предварительным данным, число инфицированных коронавирусом в республике может достигать 640 тысяч человек.