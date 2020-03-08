https://static.news.ru/photo/4b6b8210-61e6-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира.

За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи в Индии впервые диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Заболевший недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями.