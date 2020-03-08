Вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира.
За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника,
Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что врачи в Индии впервые диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Заболевший недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями.
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