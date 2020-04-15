Коронавирус выявили почти у 700 человек на борту авианосца «Шарль де Голль»

Тестирование на коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль» выявило почти 700 заражённых. Об этом сообщили в Министерстве вооружённых сил Франции.
Отмечается, что всего тестирование прошли 1767 членов экипажа из более чем двух тысяч человек. Корабль находится на карантине.
У 668 человек тесты дали положительный результат,— цитирует коммюнике ТАСС.
В ведомстве добавили, что 31 человек в настоящее время помещён в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации.
«Шарль де Голль» с середины января участвовал в поддержке антитеррористической операции «Шамаль», которую Франция проводила в рамках действий международной коалиции на территории Ирака и Сирии.
Как писал NEWS.ru, корабль находился в акватории Средиземного моря, которую последний раз покидал в середине марта, когда совершил заход в порт города Бреста на Атлантическом побережье Франции. Первые признаки заболевания коронавирусом были обнаружены у экипажа три недели спустя, источник заражения установить не удалось.