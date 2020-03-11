https://static.news.ru/photo/7191745a-642e-11ea-a08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Уникальная ситуация складывается из-за коронавируса по всему миру. В одно и то же время из-за одинаковой проблемы начались перебои с поставками товаров.

Об этом заявил эксперт в области логистики и управления цепями поставок Американского университета Аймен Омар, сообщает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь речь идёт об антисептиках для рук, чистящих средствах и некоторых продовольственных товарах. Омар называет ситуацию, сложившуюся на рынках, «идеальным штормом».

Поставки товаров по умолчанию будут снижаться, поскольку производства закрываются, люди не выходят на работу, — считает эксперт.

Он добавил, что спрос не замедляется, а растёт. Появление пустых полок в магазинах Омар связывает с паникой у населения, скупающего товары в большем количестве, чем требуется.

Эксперт отметил, что в США запасов популярных во время эпидемии товаров хватит месяца на три.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус ставит США на грань изоляции. Администрация президента США Дональда Трампа признала существование политических рисков. Такое впечатление оставило у наблюдателей специальное обращение главы Белого дома к нации, в котором он объяснил увеличение масштабов распространения COVID-19 в США тем, что ЕС не принял необходимых мер для ограничения поездок, и объявил о транспортных ограничениях.