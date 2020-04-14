Группа британских экспертов рекомендовала правительству пересмотреть политику индексации пенсий. По их мнению, экономика страны столкнулась с беспрецедентным кризисом, и чтобы скорее выйти из него, субсидии нужно направить в первую очередь на поддержку молодого работающего населения. Пандемия подкосила позиции не только британских пенсионных фондов, в США и Австралии раздумывают над сокращением размера пособий по старости, иначе пенсии станет просто нечем платить.

Британский аналитический центр The Social Market Foundation (SMF) призвал правительство пересмотреть так называемую политику «тройной страховки» в отношении пенсионеров. В 2011 году в стране был принят закон, гарантирующий им ежегодную индексацию пенсий по одной из трёх схем: на 2,5%, в соответствии с инфляцией или ростом средней заработной планы. Каждый год выбор делался в пользу той схемы, которая гарантировала пенсионерам большее повышение выплат. Так как инфляция и зарплаты в Британии всё это время росли медленно, выплаты индексировались на 2,5%. В результате доходы у пожилых увеличивались в два раза быстрее, чем у активных работников. Сегодня британские пенсионеры получают на 22,5% больше, чем в 2011 году, в то время как заплаты за этот период выросли только на 7,6%.

Эксперты центра полагают, что пришло время пересмотреть эту политику и оставить только «двойную страховку», то есть индексацию либо по инфляции, либо по росту зарплат. Такой подход позволит сэкономить 20 млрд фунтов стерлингов в течение пяти лет. Давление на работников, вынужденных всё больше платить за обеспечение пожилых, достигло критической точки ещё до пандемии. Кризис же поставил правительство перед выбором, какие сектора экономики спасать, а какие отправить в свободное плавание.

В контексте годового дефицита, который может достигнуть 200 млрд фунтов стерлингов, когда мы выйдем из кризиса, сэкономить 4 млрд за счёт замедления роста пенсий — это не так уж много. Это стало бы адекватным вкладом группы населения, чьё положение было поставлено в приоритет во время кризиса, — подчеркнули в SMF.

В аналитическом центре имеют в виду, что пожилые оказались самой уязвимой для коронавируса группой населения, в то время как смертность среди молодёжи исчисляется долями процента. Поэтому меры социального дистанцирования — закрытие школ, университетов, предприятий — вводятся главном образом для сохранения жизней стариков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем временем в США государственные пенсионные фонды столкнулись с серьёзными проблемами. Они обеспечивают пособия по старости американским бюджетникам — учителям, чиновникам и соцработникам. Как правило, у каждого штата свой пенсионный фонд, помимо множества частных. При этом они платят госслужащим больше, чем те отложили туда за годы работы. Это возможно благодаря тому, что фонды пускают деньги в оборот. Как правило, это инвестиции с низким риском и, соответственно, низкой доходностью.

Пандемия поставила мировую инвестиционную активность на паузу, доход от привлечённых средств перестал приходить на счета пенсионных фондов, но ежемесячные выплаты никто не отменял. Более того, по закону большинства штатов, фонды не могут ни урезать пособия, ни задерживать их.

Если экономический кризис продлится долго, такая политика приведёт государственные пенсионные фонды к банкротству, а вслед за ними могут обанкротиться и целые штаты. С подобным в 2017 году столкнулся Пуэрто-Рико, аффилированное с США островное государство (давно идут разговоры о даровании ему статуса полноценного штата). Накопив $123 млрд долгов, остров объявил о банкротстве. Ранее о неспособности расплатиться по долгам заявил город Детройт.

Единственный выход из сложившейся ситуации помимо банкротства или резкого повышения налогов — сокращение пенсий, считает колумнист The New York Times Мэри Уильямс Уолш.

Вспышка коронавируса проверит на прочность установку, которую не поколебал даже финансовый кризис 2008 года, — пишет Уолш. — В конце концов это может побудить власти штатов и городов ввязаться в сложную и, возможно, обречённую на провал битву за урезание пенсий или хотя бы замедление их роста.

Пенсионным фондам в Австралии тоже грозит разорение. Правительство разрешило налогоплательщикам, пострадавшим от пандемии, снять до 20 тысяч австралийских долларов из своих пенсионных накоплений. Ожидается, что фонды из-за этого потеряют до 50 миллиардов австралийских долларов в ближайшие месяцы.

Остаётся добавить, что ещё до начала пандемии пенсионные системы многих стран были перегружены. С увеличением продолжительности жизни и падением рождаемости в развитых странах становится всё больше пенсионеров и всё меньше работающих людей. О том, что в системе назрели болезненные изменения, свидетельствуют непопулярные реформы последних лет, проведённые в России и Франции. Пандемия, скорее всего, подоткнёт к пересмотру пенсионного законодательства и другие государства.