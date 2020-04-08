Пандемия коронавируса значительно повлияла на обряды похорон по всему миру. Из-за новых санитарных правил похоронные бюро в лучшем случае допускают до прощания с умершими от COVID-19 только ближайших родственников. В худшем — тела отправляются в могилы прямо с больничных коек. При этом морги больше не справляются с возросшим числом умерших. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность устраивать временные захоронения в парках, а в Мадриде в морг переоборудовали крытый каток.
Большинству похоронных бюро Европы и США сегодня приходится объяснять родственникам умерших, почему они не смогут увидеть своих близких в последний раз. Согласно требованиям властей, скончавшихся от COVID-19 нужно хоронить в закрытых гробах, а приближаться к ним можно только в защитных костюмах, так как вирус может выживать на одежде и коже до трёх дней. Кроме того, во многих странах действует запрет на собрания больше 10 человек, поэтому нарушается и традиция массовых прощальных церемоний с десятками гостей. Отменяются в том числе религиозные службы, так как церкви, мечети и синагоги массово закрываются из-за пандемии.
Эта пандемия убивает дважды, — поделился с BBC сотрудник похоронного бюро в Милане Андреа Серато. — Сначала она изолирует вас от ваших близких прямо перед вашей смертью. Потом она не даёт им попрощаться с вами.
В Италии похоронные обряды регламентируются строже всего. Серато рассказал, что умерших от COVID-19 он отвозит на кладбища прямо из больниц или моргов — близким не разрешено приближаться к телам. Переодевать, расчесывать и гримировать усопших тоже запрещено, так что они отправляются в последний путь в больничной одежде. Сотрудники похоронных служб могут максимум положить переданную близкими одежду в гроб.
Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
В США родственникам всё ещё разрешают забирать тела из моргов, если они договорились с похоронной службой. Однако ритуальные агентства не справляются с наплывом клиентов, поэтому организовать похороны иногда не удаётся при всём желании. Особенно остро эта проблема стоит в Нью-Йорке.
В похоронных бюро в Квинсе и Бруклине просто недостаточно места для того, чтобы справиться с количеством людей, умирающих сейчас, — поделился с New York Daily News владелец ритуального агентства в Нью-Йорке Патрик Кернс.
Если в течение восьми дней близкие погибшего не забирают тело из морга или, что случается всё чаще, из мобильного рефрижератора возле госпиталя, погребение берут на себя власти города. На днях появились сообщения, что они рассматривают возможность временно хоронить трупы в парках, пока те ждут очереди на обычные кладбища или в крематории.
Скоро мы начнём осуществлять временные погребения, — написал в Twitter член городского совета Нью-Йорка Марк Левайн. — Скорее всего, для этого будут использоваться нью-йоркские парки (да, вы правильно это прочитали). Будут вырыты траншеи на 10 гробов в каждой. Это будет осуществляться cо всем достоинством и порядком, и только на время. Но для нью-йоркцев будет тяжело это принять.
В столице Испании Мадриде тем временем приспособили ледовую арену на 1800 квадратных метров под временный морг. По тем же причинам: в стране каждый день умирает слишком много людей.
Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
На помощь скорбящим родственникам приходят современные технологии. Так, в Нидерландах похоронные бюро не разрешают находиться в одной комнате с телом усопшего более, чем шестерым приглашённым на похороны. В качестве компенсации они предлагают прямые трансляции церемонии.
Во всех наших крематориях и трёх похоронных центрах можно следить за похоронами в прямом эфире, — уведомляет клиентов нидерландское агентство DELA. — Приглашенные гости могут получить доступ к трансляции по защищенной ссылке. Кроме того, родственники получают запись на USB-накопителе и могут поделиться ей с другими.
Пациентов в нидерландских больницах отправляют в последний путь в герметичных мешках на молниях. По словам местных медсестер, лицезреть это для них особенно тяжело — раньше такая практика не применялась. Чтобы проявить хоть немного сочувствия и уважения, они разработали небольшой ритуал — на мешки с телами кладут бумажное сердечко с надписью «ты останешься в нашем сердце».