Пандемия коронавируса значительно повлияла на обряды похорон по всему миру. Из-за новых санитарных правил похоронные бюро в лучшем случае допускают до прощания с умершими от COVID-19 только ближайших родственников. В худшем — тела отправляются в могилы прямо с больничных коек. При этом морги больше не справляются с возросшим числом умерших. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность устраивать временные захоронения в парках, а в Мадриде в морг переоборудовали крытый каток.

Большинству похоронных бюро Европы и США сегодня приходится объяснять родственникам умерших, почему они не смогут увидеть своих близких в последний раз. Согласно требованиям властей, скончавшихся от COVID-19 нужно хоронить в закрытых гробах, а приближаться к ним можно только в защитных костюмах, так как вирус может выживать на одежде и коже до трёх дней. Кроме того, во многих странах действует запрет на собрания больше 10 человек, поэтому нарушается и традиция массовых прощальных церемоний с десятками гостей. Отменяются в том числе религиозные службы, так как церкви, мечети и синагоги массово закрываются из-за пандемии.

Эта пандемия убивает дважды, — поделился с BBC сотрудник похоронного бюро в Милане Андреа Серато. — Сначала она изолирует вас от ваших близких прямо перед вашей смертью. Потом она не даёт им попрощаться с вами.

В Италии похоронные обряды регламентируются строже всего. Серато рассказал, что умерших от COVID-19 он отвозит на кладбища прямо из больниц или моргов — близким не разрешено приближаться к телам. Переодевать, расчесывать и гримировать усопших тоже запрещено, так что они отправляются в последний путь в больничной одежде. Сотрудники похоронных служб могут максимум положить переданную близкими одежду в гроб.

Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

В США родственникам всё ещё разрешают забирать тела из моргов, если они договорились с похоронной службой. Однако ритуальные агентства не справляются с наплывом клиентов, поэтому организовать похороны иногда не удаётся при всём желании. Особенно остро эта проблема стоит в Нью-Йорке.

В похоронных бюро в Квинсе и Бруклине просто недостаточно места для того, чтобы справиться с количеством людей, умирающих сейчас, — поделился с New York Daily News владелец ритуального агентства в Нью-Йорке Патрик Кернс.

Если в течение восьми дней близкие погибшего не забирают тело из морга или, что случается всё чаще, из мобильного рефрижератора возле госпиталя, погребение берут на себя власти города. На днях появились сообщения , что они рассматривают возможность временно хоронить трупы в парках, пока те ждут очереди на обычные кладбища или в крематории.

Скоро мы начнём осуществлять временные погребения, — написал в Twitter член городского совета Нью-Йорка Марк Левайн. — Скорее всего, для этого будут использоваться нью-йоркские парки (да, вы правильно это прочитали). Будут вырыты траншеи на 10 гробов в каждой. Это будет осуществляться cо всем достоинством и порядком, и только на время. Но для нью-йоркцев будет тяжело это принять.

В столице Испании Мадриде тем временем приспособили ледовую арену на 1800 квадратных метров под временный морг. По тем же причинам: в стране каждый день умирает слишком много людей.

Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

На помощь скорбящим родственникам приходят современные технологии. Так, в Нидерландах похоронные бюро не разрешают находиться в одной комнате с телом усопшего более, чем шестерым приглашённым на похороны. В качестве компенсации они предлагают прямые трансляции церемонии.

Во всех наших крематориях и трёх похоронных центрах можно следить за похоронами в прямом эфире, — уведомляет клиентов нидерландское агентство DELA. — Приглашенные гости могут получить доступ к трансляции по защищенной ссылке. Кроме того, родственники получают запись на USB-накопителе и могут поделиться ей с другими.