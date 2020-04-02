Коронавирус убил 50 тысяч человек во всём мире

https://static.news.ru/photo/e5684a0c-750e-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум 50 тысяч человек умерли в мире из-за вызываемого новым типом коронавируса заболевания.

Об этом свидетельствуют собранные ТАСС сводные данные по странам, где была выявлена инфекция.

Ранее NEWS.ru писал, что медики Питтсбургского университета провели успешные доклинические испытания вакцины от нового типа коронавируса на мышах. Препарат заставил организм грызунов производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации COVID-19.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.