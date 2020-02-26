https://static.news.ru/photo/93d2f602-58c5-11ea-95a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcelo Chello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Бразилии. Пациент является гражданином этой страны.

61-летний мужчина вернулся из Италии 21 февраля, передаёт Folha de S.Paulo. По данным местного Министерства здравоохранения, врачи оценивают его состояние как хорошее: он не нуждается в помощи медиков и изолирован в собственном доме.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.