Для борьбы с пандемией во многих странах не хватает врачей и медсестёр. Ситуацию усугубляет то, что тысячи медработников сами заразились SARS-CoV-2, вызывающим лёгочную пневмонию COVID-19. В Италии число заболевших сотрудников больниц близится к 10 тысячам, в Испании — уже пересекло эту отметку. Власти призывают бывших врачей, медсестёр и людей, имеющих хоть какой-то опыт взаимодействия с пациентами, стать волонтёрами. Свой вклад готовы внести известные политики и публичные личности.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар раз в неделю будет работать врачом: по данным Irish Times, он будет проводить первичные консультации по телефону, руководствуясь желанием «немного помочь». За спиной у Варадкара медицинское образование и семь лет работы врачом общей практики. Он ушёл из профессии в 2013 году — тогда его официально вычеркнули из медицинского реестра врачей. В марте 2020 года премьер вновь был внесён в этот список. При этом Варадкар хорошо знаком с надзором за системой здравоохранения: до того как занять пост главы кабмина, он два года возглавлял профильное министерство.

Лео Варадкар Al Drago/Global Look Press

Премьер-министр неоднократно заявлял о том, что среди его окружения есть много тех, кто пошёл работать в больницы, чтобы бороться с COVID-19, в частности — его сестра.

На призыв властей Венгрии стать волонтёрами откликнулись двое политиков с медицинским образованием — депутат Европарламента Катарин Чех и депутат Нацсобрания Венгрии Лайос Риг. Первая окончила медуниверситет Будапешта в 2014 году по специальности «Акушерство и гинекология», но выразила готовность работать в любом отделении больницы, куда её распределят . Ожидается, что Катарин Чех станет врачом на полставки, сохраняя за собой место в Европарламенте. Второй политик в своё время работал помощником анестезиолога и медбратом, а сейчас ждёт распределения в одну из больниц страны. Помимо выполнения своих прямых медицинских обязанностей Лайос Риг в 2009 году возглавлял профсоюз сотрудников больницы Тапольца, а став депутатом, постоянно поднимал вопрос необходимости качественных средств защиты для медперсонала в период эпидемии.

Во Франции три представителя разных политических партий — Томас Менье, Бернар Жомье и Вероник Гильотен — вновь стали врачами, а Каролин Фиат — медсестрой.

Однако не только политики, но и звёзды спорта заступили на работу в больницы республики. Баскетболистка Стефани Душ Сантуш уже месяц работает медсестрой в больнице Парижа. По её словам, в гериатрическом отделении (специализируется на болезнях пожилых людей. — NEWS.ru) сейчас находится 30 человек — у 13 из них обнаружен коронавирус. Работа осложняется не только тем, что пациенты — в группе зоны риска, но и отсутствием в больнице отделения интенсивной терапии: в случае ухудшения состояния пациентов их придётся перевозить в другое медучреждение. Баскетболистка работает по 12 часов в день и намерена пройти спецкурс, чтобы перевестись в реанимацию.

Стефани Душ Сантуш twitter.com/isabelaangola

Помимо Стефани в одной из больниц Парижа работает чемпионка по джиу-джитсу Жульен Матье, а в госпитале Байонна — спортивный судья по регби Томас Карабас.

Выполнить свой гражданский долг и вернуться в больницу решил и режиссёр Томас Лилти, известный своим фильмом о врачах «Гиппократ» (картина была номинирована на семь премий Сезара). Он снимал очередную картину в стенах медучреждения, когда услышал новости о введении карантина. Режиссёр незамедлительно прекратил съёмки и спустя три дня вновь появился в стенах этой больницы, но уже в качестве врача.