https://static.news.ru/photo/5ba4648a-6b41-11ea-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Согласно последним данным, общее число заражённых новым типом коронавируса по состоянию на субботу, 21 марта, составляет 278 870 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2803 человека.

Погибли от инфекции 11 525 человек — 90 новых летальных исходов за сутки. При этом выздоровели 91 112 человек — 1400 новых выздоровлений за сутки.

В России заражены 254 человека, 10 вылечились. Смертей от вируса нет.

Ситуация в Китае постепенно улучшается. Второй страной по скорости распространения COVID-19 остаётся Италия — 47 021 случай. При этом погибли 4032 человека, выздоровели 5129.

Как ранее писал NEWS.ru, спад заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории России должен начаться уже с середины апреля. Об этом журналистам сообщила бывший главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова.