https://static.news.ru/photo/0e8257da-61f4-11ea-be17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отложили свой визит в Белоруссию на неопределённый срок из-за коронавируса.

Решение о переносе поездки принято в связи с ограничениями на перемещение работников фонда, введёнными в связи с ситуацией с заболеванием в мире, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на представительство МВФ.

Визит миссии в Минск был запланирован на 19–30 марта. Поездка должна была носить обзорный характер в рамках ст. IV Устава МВФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии вылечили первого пациента с коронавирусом — студента из Ирана. Всего в республике зафиксировано четыре случая опасного заболевания.