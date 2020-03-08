Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отложили свой визит в Белоруссию на неопределённый срок из-за коронавируса.
Решение о переносе поездки принято в связи с ограничениями на перемещение работников фонда, введёнными в связи с ситуацией с заболеванием в мире,
Визит миссии в Минск был запланирован на 19–30 марта. Поездка должна была носить обзорный характер в рамках ст. IV Устава МВФ.
Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии вылечили первого пациента с коронавирусом — студента из Ирана. Всего в республике зафиксировано четыре случая опасного заболевания.
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