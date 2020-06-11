Пока суды США и Израиля рассматривают коллективные иски от своих граждан против Китая — из-за ответственности последнего за вспышку коронавируса — жители Италии решили пойти дальше. Они в судебном порядке уже пытаются взыскать компенсацию с собственного правительства. Эта локальная ситуация, впрочем, может создать серьёзный прецедент — не исключено, что примеру итальянцев последуют и другие страны, по которым ударила пандемия.

Прокуратура итальянского города Бергамо намерена допросить премьера страны Джузеппе Конте, главу Минздрава республики Роберто Сперанцу и министра внутренних дел Лучану Ламорджезе по поводу мер, принятых ими с целью купирования вспышки коронавируса в регионе Ломбардия. Этот район — среди наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19. По официальным данным, на сегодня только в Бергамо зарегистрировано более 13 600 случаев заражения коронавирусом, из которых более трёх тысяч закончились летальным исходом. А мэр города Джорджо Гори и вовсе считает, что официальная статистика занижена как минимум вдвое.

Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В данный момент власти Италии активно снимают ограничительные меры, а у жителей страны, долгое время находившихся на карантине, возникает всё больше вопросов к руководству.

Как сообщает британское издание The Guardian, к 10 июня в бергамскую прокуратуру было подано полсотни публичных исков от родственников умерших, ответчиками по которым значатся представители властей — их обвиняют в халатности и несвоевременном реагировании на эпидемию.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Италии 21 февраля, однако карантин в Бергамо был введён лишь 8 марта. Помимо этого, истцы вменяют властям в вину то, что население не было своевременно проинформировано об опасности, а также его не обеспечили достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

На данный момент прокуроры Бергамо уже допросили губернатора Ломбардии Аттилио Фонтану и регионального советника по вопросам здравоохранения Джулио Галлеру. Впрочем, никаких обвинений им предъявлено не было.

Итальянский прецедент — не единственный в своём роде. Уже во многих странах, включая Францию и Великобританию, набирают обороты общественные кампании по взысканию компенсации с местных властей. В начале недели главный прокурор Парижа Реми Хейтц заявил, что начал расследование относительно действий французского правительства в борьбе с пандемией. Причиной для этого шага стала интернет-кампания, развёрнутая французами.

Реми Хейц Gwendoline Le Goff / Panoramic v/Global Look Press

Аналитики и СМИ особо отмечают тот факт, что в Европе претензии населения адресованы именно местным властям, в то время как в тех же Соединённых Штатах иски подаются против Китая.

Эксперты связывают это с двумя факторами. Во-первых, США даже в банальном финансовом аспекте продемонстрировали большую, чем европейские страны, готовность поддерживать своё население — чего стоят одни только продуктовые наборы, раздаваемые в период пандемии жителям Нью-Йорка и других городов.

Во-вторых, американские власти в целом заинтересованы в обострении отношений с КНР, поэтому активно распространяют (при этом не критикуя) любую информацию об антикитайских исках. Государствам Евросоюза в этом плане гораздо сложнее: они избегают конфликта с Пекином, так как серьёзно зависят от него в экономическом плане, в связи с чем не могут позволить себе информационную «накачку» против Поднебесной.

Тем не менее ситуация в Италии (и частично во Франции) создаёт опасный прецедент: если гражданские иски в этих странах возымеют эффект, то этому примеру могут последовать и другие государства. Это, в свою очередь, чревато как осложнениями в экономике стран ЕС, так и ухудшением отношений с Китаем, который пока прилагает все усилия для редуцирования репутационного ущерба. В Пекине уже заявили, что разрабатываемая китайскими специалистами вакцина будет доступна для всего мира, а сама КНР продолжает активно помогать затронутым пандемией странам.