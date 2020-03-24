https://static.news.ru/photo/9177d3f2-6dfe-11ea-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy.mil

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на базе Вооружённых сил США Гуантанамо на Кубе.

У матроса, дислоцированного на военно-морской базе Гуантанамо, диагностирован COVID-19. Он находится под наблюдением и проходит лечение, — передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление ВМФ США.

Инфицированный изолирован. Медики устанавливают круг лиц, с кем он контактировал.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса вызвала изменение масштабов учений Defender Europe 2020. Переброска военных США в Европу остановлена.

Согласно последним данным, в мире заразились более 400 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 105 тысяч, жертвами заболевания стали 18,2 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.