Турция собирается присоединиться к числу стран, которые резко сократили число заключённых в тюрьмах из-за опасений распространения там коронавируса COVID-19. Ранее об аналогичных мерах объявили Иран, Испания и несколько штатов США. В России пока считают их излишними и ограничиваются запретом на свидания заключённых с родными. Тем не менее специалисты бьют тревогу: если вирус просочится в колонии, остановить его будет практически невозможно.

В парламент Турции на следующей неделе будет внесён законопроект, предусматривающий освобождение из тюрем около 100 тысяч заключённых, сообщает Middle East Eye. Всего в турецких колониях содержатся 300 тысяч человек, поэтому условно-досрочное освобождение светит трети из них. Мера не коснётся рецидивистов и осуждённых за терроризм, контрабанду наркотиков, сексуальное насилие. Несмотря на то, что официально причиной такого шага называются опасения в распространении коронавируса, за кулисами турецкие власти признают: разгрузка пенитенциарной системы давно назрела. После неудавшейся попытки военного переворота в 2015 году за пособничество заговорщикам были осуждены тысячи людей, и местные тюрьмы на данный момент заполнены на 120%.

Иран в числе первых открыл двери своих тюрем: 20 марта временно вышли на свободу 85 тысяч обитателей закрытых учреждений и ещё 10 тысяч ожидают получения помилования. Согласно неподтверждённым данным, симптомы коронавируса нашли у десятков иранских заключённых, однако тестов на них не хватило, поэтому заболевание не было подтверждено.

Кроме того, уменьшить «население» тюрем решили Испания и американские штаты Калифорния, Огайо и Иллинойс. В их случае речь не идёт о масштабной амнистии — условно-досрочное освобождение получили люди с незначительными правонарушениями.

Сергей Булкин/News.ru

Судья в штате Огайо Брендан Шинан объяснил решение властей тем, что их тюрьмы переполнены, страдают от антисанитарии, а здоровье заключённых оставляет желать лучшего, поэтому они особенно уязвимы для коронавируса. Кроме того, разгрузка тюрем позволит обеспечить условия карантина для опасных преступников, которых нельзя выпустить.

Необходимо помнить, что цель наших усилий — это защита общества и обеспечение безопасности заключённых, — объяснил Шинан. — Если речь идёт о человеке, опасном для общества, мы убедимся, что наш шаг не повредит безопасности других людей.

Однако другие штаты пока не спешат следовать примеру Огайо. Продолжают задерживать и помещать в переполненные центры временного содержания и нелегальных мигрантов. Группа из более чем 3000 американских медиков написала открытое письмо, призвав власти освободить всех нелегалов, так как они не представляют угрозы для общества, но условия, в которых они содержатся, могут привести к массовой заболеваемости и многочисленным жертвам.

Принимая во внимание чрезвычайно высокий риск, который условия содержания представляют для них на фоне глобальной эпидемии COVID-19, невозможно обеспечить задержанным безопасную и человечную среду, — гласит обращение врачей. — Поэтому мы настоятельно рекомендуем иммиграционной и таможенной полиции США подумать об альтернативных вариантах содержания задержанных.

Аналогичные призывы звучат и в Великобритании, где был подтверждён первый случай заболевания коронавирусом заключённого. Его отправили в гражданскую больницу, а контактировавших с ним изолировали. Тем не менее британское правительство не рассматривает возможность выпустить часть осуждённых и не запрещает их встречи с родственниками.

В России тем временем свидания заключённых с родными и близкими, как длительные, так и краткосрочные, временно приостановили. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) также создала оперативный штаб по вопросам профилактики и выявления COVID-19 в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Руководителям медико-санитарных частей ФСИН России дано указание обеспечить в учреждениях запас лекарственных препаратов, рекомендованных к использованию в отношении вирусных инфекций и их осложнений, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты, — сообщает ФСИН.

Пока что изолированный статус хранит российских заключённых от потенциальных контактов с больными, и в тюрьмах вроде не зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако маловероятно, что их ждёт массовое досрочное освобождение по примеру Турции и Ирана: далеко не все страны охотно идут на такие исключительные меры. Даже Италия, за считанные дни превратившаяся в эпицентр пандемии, пока медлит с подобным решением, несмотря на призывы медиков и правозащитников.