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Пятый президент Украины Пётр Порошенко покинул территорию страны накануне допроса, на котором его могли арестовать. В пятницу, 13 марта, он должен был явиться в Госбюро расследований (ГБР), однако его адвокаты предупредили следователей, что политик не явится, поскольку находится за границей.

Защитники не уточнили, где именно находится экс-президент, сообщает «Страна.ua». Издание отмечает, что на допросе в ГБР следователь намеревался вручить Порошенко подозрения и собирался требовать его ареста. Ранее NEWS.ru сообщал, что...