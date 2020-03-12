Коронавирус диагностирован у первого из сотрудников, которые работают в штаб-квартире ООН. Заразилась представительница Филиппин.
Дипмиссия этого азиатского государства подтвердила факт заболевания своей сотрудницы COVID-19,
Агентство отмечает, что постпредство Филиппин было вынуждено закрыться. Весь коллектив отправился на карантин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае вину за заражение Ухани коронавирусом возложили на военных США. Они якобы могли завезти коронавирус в город, откуда началось распространение инфекции по стране. С таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат не уточнил, как именно коронавирус попал в Ухань.
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