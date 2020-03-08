Подтверждены первые случаи инфицирования находящихся на территории Болгарии людей коронавирусом нового типа COVID-2019.
Информация о зарегистрированных случаях достоверна, сообщил в ходе брифинга в Совете министров начальник национального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски,
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
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