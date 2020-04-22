Коронавирус не повлиял на работу канала связи между РФ и США в Сирии

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Канал связи между ВКС Росии и ВВС США в Сирии продолжает работать в обычном режиме, несмотря на пандемию COVID-19.

Об этом на телефонном брифинге заявил начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин, передаёт ТАСС. Генерал подчеркнул, что во всех рапортах о работе линии связи, которые он читал — «как секретных, так и нет» — не было информации о каком-либо воздействии коронавируса.

Меморандум о взаимопонимании, направленный на предотвращение инцидентов в небе Сирии, был подписан РФ и СЩА 20 октября 2015 года. Связь поддерживается между оперативным штабом командующего ВВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке и российскими военными на базе Хмеймим.

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили угрозу распространения коронавирусной инфекции в Сирии и возможные меры в этой связи.