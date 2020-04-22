Коронавирус не повлиял на работу канала связи между РФ и США в Сирии

Канал связи между ВКС Росии и ВВС США в Сирии продолжает работать в обычном режиме, несмотря на пандемию COVID-19.
Об этом на телефонном брифинге заявил начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин,
Меморандум о взаимопонимании, направленный на предотвращение инцидентов в небе Сирии, был подписан РФ и СЩА 20 октября 2015 года. Связь поддерживается между оперативным штабом командующего ВВС Соединённых Штатов на Ближнем Востоке и российскими военными на базе Хмеймим.
Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили угрозу распространения коронавирусной инфекции в Сирии и возможные меры в этой связи.
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