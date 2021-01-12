Коронавирус может стереть с лица земли исчезающие виды животных

https://static.news.ru/photo/7ed2402a-54e9-11eb-9025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень смертности от коронавируса у животных может быть выше, чем у человека. Об этом сообщил зоолог и сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов, комментируя информацию о том, что в США восемь горилл в зоопарке Сан-Диего заразились COVID-19.

Уже возникали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Как скажется на человекообразных обезьянах коронавирус, пока говорить сложно. Есть опасения, что среди них уровень смертности может быть выше, чем у людей, — цитирует РИА Новости эксперта.

Он добавил, что у специалистов почти сразу после появления COVID-19 в популяции людей появились опасения за здоровье диких и домашних животных. Гомыранов подчеркнул, что наибольший страх вызывает передача вируса самым близким родственникам человека — шимпанзе, гориллам и орангутангам, а также другим приматам, многие из которых находятся на грани исчезновения и живут сплочёнными группами на небольшой территории.

По мнению зоолога, несмотря на то что многие зоопарки закрыты для посетителей, инфекцию к животным могут занести рабочие с бессимптомным течением. А так как, например, гориллы живут группами, то инфекция может распространиться среди всей семьи.

Ранее биологи из Великобритании и Малайзии выяснили, какие животные, контактирующие с человеком, восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут заболеть коронавирусом. Для этого специалисты провели компьютерное моделирование с участием 215 представителей фауны, результаты которого соотнесли с ранее полученными данными лабораторных экспериментов и зарегистрированными случаями инфекций.

Исследователи изучили, как спайк-белок вируса SARS-CoV-2 взаимодействует у разных млекопитающих с белком ACE2, через который он проникает в клетки. Пока это единственный известный механизм инфицирования, хотя авторы и не исключают, что у некоторых животных он может быть иным.

В итоге авторы эксперимента обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии риску заражения не подвержены. Однако 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть инфицированы — это, в частности, овцы и все человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо. Уже отмечены случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Кроме того, подтверждена возможность заражения хорьков и макак, писал NEWS.ru.