Коронавирус может сделать антибиотики бесполезными

https://static.news.ru/photo/218cd142-29b4-11eb-9172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое и далеко не всегда оправданное применение антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции может сделать препараты бесполезными в будущем. Это связано с тем, что у людей со временем вырабатывается устойчивость к таким лекарствам, а их широкое применение во время пандемии ускорило процесс, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сказано в исследовании, которое было проведено подразделением ВОЗ по европейскому региону, проблема неправильного использования антибиотиков актуальна как для отдельных людей, так и для медицинских учреждений.

Несмотря на тот факт, что антибиотики не лечат и не предотвращают инфекции, подобные COVID-19, результаты исследования поведения людей, проведённого в девяти странах и зонах Европейского региона, показывают, что использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев, — цитирует заявление организации РИА Новости.

Согласно данным ВОЗ, от 79 до 96% из числа тех, кто принимал антибиотики, не были заражены коронавирусом, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди госпитализированных же всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты получали 75% пациентов.

Таким образом, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины в скором времени может потерять эффективность, заключили эксперты ВОЗ.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев предостерёг людей от приёма антибиотиков в качестве лекарства от COVID-19. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы, пояснил он.