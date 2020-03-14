Двое жителей Сейшельских островов заразились коронавирусной инфекцией.
Как
Население Республики Сейшельские Острова составляет около 90 тысяч человек.
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всём мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек излечились, около 5,8 тысячи умерли. В России в настоящий момент в больницах находятся 53 пациента с диагнозом COVID-2019, 6 человек ранее были выписаны.
Как передавал NEWS.ru, вирусологам из Нидерландов удалось открыть антитело, которое потенциально способно помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен