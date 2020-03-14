https://static.news.ru/photo/34899394-669f-11ea-ace2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Двое жителей Сейшельских островов заразились коронавирусной инфекцией.

Как сообщает «Интерфакс», заболевшие граждане островного государства 11 марта прилетели из Италии, где контактировали с инфицированным человеком. В настоящий момент больные изолированы в медицинском учреждении, власти пытаются установить все контакты заражённых за последнее время.

Население Республики Сейшельские Острова составляет около 90 тысяч человек.

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всём мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек излечились, около 5,8 тысячи умерли. В России в настоящий момент в больницах находятся 53 пациента с диагнозом COVID-2019, 6 человек ранее были выписаны.

Как передавал NEWS.ru, вирусологам из Нидерландов удалось открыть антитело, которое потенциально способно помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.