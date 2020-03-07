https://static.news.ru/photo/7b0d1ab6-6091-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы на Мальдивах. Инфекцию подхватили иностранные работники курорта на острове Куреду.

Новость о заболевании подтвердил глава Минздрава страны Абдулла Амин, сообщает местная медиагруппа Sun.

Эпидемия началась в КНР в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. По её мнению, это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса. В качестве одного из аргументов Собчак отметила, что число заражённых в европейских странах идёт на сотни и даже тысячи. При этом в России, непосредственно граничащей с Китаем, тех, у кого выявили коронавирус, можно пересчитать по пальцам, писал NEWS.ru.