https://static.news.ru/photo/b49e9d5c-5ce2-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zucchi/Insidefoto/Ropi

Жительница Латвии заразилась COVID-2019 во время отдыха в Италии, она вернулась домой самолётом с 145 пассажирами на борту, сообщил директор департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

Уточняется, что имевшими контакт с инфицированной считаются 24 человека, сидевшие в самолёте в пределах двух рядов от неё, восемь из них — также жители Латвии. Риск заражения пассажиров невелик, так как во время перелёта 29 февраля симптомов заболевания у женщины ещё не было. Вместе с ней госпитализирован её ребёнок, у него инфекция пока не диагностирована, передаёт Delfi.

Пассажирам рейса BT 226 Мюнхен — Рига рекомендовано в ближайшие две недели внимательно следить за своим состоянием здоровья.

Также коронавирус диагностирован у марокканца, проживающего в Италии. По данным Минздрава Марокко, состояние заболевшего удовлетворительное, сообщает Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп не исключает появления дополнительных ограничений на въезд в страну во избежание распространения вируса COVID-2019. Хозяин Белого дома пояснил на встрече с представителями фармацевтических компаний, что в первую очередь ограничение коснётся жителей тех стран, в которых зафиксирован более резкий рост числа случаев заражения.