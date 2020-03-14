Паника из-за распространения коронавируса коснулась и радикалов. Группы джихадистов предлагают свой политизированный взгляд на ситуацию и даже дают советы сторонникам, как вести себя в условиях пандемии.

Ужавшееся до группировки террористическое «Исламское государство» (запрещено на территории РФ) опубликовало руководство для своих последователей, как бороться с коронавирусом и избежать распространения инфекции. В последнем выпуске информационного бюллетеня Al-Naba, который напрямую связан с организацией, ориентирован на «внутреннюю аудиторию» и выходит только на арабском языке, приведены «шариатские директивы по борьбе с эпидемиями» и ряд хадисов (пересказанных высказываний пророка Мухаммеда) для оправдания борьбы с COVID-19. «Редакторы» еженедельного издания советуют боевикам и сторонникам прикрывать рот при чихании, мыть руки и, по сути, соблюдать карантин.

Внимание к коронавирусу в пропаганде ИГ — не первый случай. В январе в том же бюллетене Al-Naba организация уже спекулировала на теме распространения вируса: сообщала о случаях заражения в Йемене, Сирии, Египте, Афганистане, Саудовской Аравии и закрытии границ в «коммунистическом Китае». Ещё ранее террористическая группа использовала стихийные бедствия как предполагаемое доказательство того, что Бог поддерживает их «в борьбе», и убеждала сторонников, что последствия от них сравнимы с рукотворными техногенными катастрофами.

Amer Ghazzal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на обеспокоенность ИГ соблюдением гигиены, врачи и международные организации зафиксировали множество последствий «нигилистической» деятельности боевиков. Помимо прочего, в 2019 году их ячейки развязали беспрецедентную волну поджогов в Ираке и Сирии, направленных на подрыв экономической безопасности. Активные члены группировки и сторонники поджигали сельскохозяйственные поля, электростанции, магазины, предприятия (например, серный завод). В итоге постоянный дым, сажа и разливающаяся в реках нефть привели распространению хронических заболеваний у детей и пожилых людей. ИГ также поощряло нападения на трубопроводы и автоцистерны, призывая «одиноких волков» (потенциальных симпатизантов группировки) маскировать теракты под несчастные случаи.

После потерь анклавов в Сирии и Ираке организация перешла в этих странах на подпольное положение, в котором чувствует себя достаточно органично, но вряд ли комфортно. Американские спецслужбы с 2003 года проводили операции против повстанческих групп (прародителей нынешнего ИГ) во многих районах, где сейчас нашли прибежище активные ячейки группировки. Иракские спецслужбы при поддержке спецназа США совершают удачные рейдовые операции в пустынных районах и в пещерах. Но этого недостаточно, а главное — проснувшееся в иракцах чувство национализма (в хорошем смысле слова) сыграло против самого же населения: осенние массовые протесты вынудили уйти в отставку кабинет Абдул-Махди. При этом его правительство было лучшим эпизодом иракской политики последних лет. В 2019 году экономика страны впервые стала демонстрировать признаки оздоровления, но теперь снова стагнирует, что играет на руку радикальному подполью. Также ИГ предусмотрительна: ещё при живом аль-Багдади официально перенесло свой «центр силы» в Африку и Азию.

Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press

Кроме того, по проблеме пандемии успела высказаться и уйгурская джихадистская организация «Исламская партия Туркестана» (The Turkistan Islamic Party, в России известна как «Исламское движение Восточного Туркестана» (не путать с запрещенной в РФ «Исламской партией Туркестана»)). Её боевики воюют в Сирии, сотрудничают с группировками, связанными с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и активны в основном в районе Идлиба и в Туркменских горах на севере Латакии. В опубликованном видео представитель радикалов назвал вспышку коронавируса в Китае «наказанием от Бога» за притеснение государством уйгурского меньшинства.

В Ираке от коронавируса умерли восемь человек, и, как говорят, заразились 79 человек, хотя фактическое число заболевших может быть намного выше из-за общей границы с Ираном и многочисленных шиитских паломников. Сирия между тем официально не сообщала ни о каких случаях заболевания, но есть данные о том, что от COVID-19 уже погибло несколько членов ливанской «Хезболлы», а анализы двух шиитов, прибывших из Сирии в Пакистан, показали положительный результат.