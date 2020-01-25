https://static.news.ru/photo/8ba39b48-3f17-11ea-bb76-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/LanaMurphy

Зарегистрирован случай инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV в австралийском Мельбурне.

Местные власти подтвердили информацию. Они сообщили, что 50-летний мужчина прибыл из Уханя 19 января рейсом CZ321, а 24 января обратился к медикам в связи с плохим самочувствием. Инфицированный пациент помещён в больницу в Клейтоне. Отмечается, что в стране могут быть ещё заражённые, передаёт 7NEWS.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс в Австралии обследовали 24 января четверых пациентов, которые могли заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV.