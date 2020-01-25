Зарегистрирован случай инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV в австралийском Мельбурне.
Местные власти подтвердили информацию. Они сообщили, что 50-летний мужчина прибыл из Уханя 19 января рейсом CZ321, а 24 января обратился к медикам в связи с плохим самочувствием. Инфицированный пациент помещён в больницу в Клейтоне. Отмечается, что в стране могут быть ещё заражённые,
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс в Австралии обследовали 24 января четверых пациентов, которые могли заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
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