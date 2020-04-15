Реакция людей на выживание в период пандемии привела к появлению нового понятия — «корона-шейминг» или коронавирусный стыд. Даже единожды нарушившие правила самоизоляции или не соблюдающие социальную дистанцию могут стать жертвами буллинга: их скрытые фотоснимки можно найти на просторах соцсетей с сотнями злобных комментариев. Однако обсуждение в Сети — не самое страшное, что может произойти с нарушителем: многие сталкиваются с угрозами в свой адрес.

В Швеции «корона-шейминг» пришёл на смену Flight shaming, когда человека могли пристыдить за то, что тот предпочёл самолёт поезду или просто слишком часто летает и наносит вред окружающей среде. Теперь из-за пандемии лайнеры стоят в ангарах, а население страны «преследует» тех, кто не соблюдает рекомендации правительства. В отличие от многих стран в Швеции не введён карантин, но граждан просят соблюдать социальную дистанцию, а пожилых — по возможности не выходить из дома. Однако часть населения убеждена в социальной безответственности тех, кто отказывается добровольно самоизолироваться. Для борьбы с «нарушителями» используются соцсети — людей скрыто фотографируют и выставляют их снимки в Интернет, зачастую сопровождая нелицеприятными подписями. Под ударом чаще всего оказываются пенсионеры.

Шведский таблоид Svenska Dagbladet в своей статье описал случай, когда журналист поговорил с несколькими пожилыми людьми на центральном рынке Стокгольма: одна женщина рассказала, что хотела купить копчёного угря, а мужчина — сэндвич. Предсказуемо это вызвало волну критики в отношении героев репортажа.

Maxim Thore/Global Look Press

Британская газета The Guardian пишет о том, что граждане Соединённого Королевства не ограничиваются лишь высмеиванием или осуждением нарушителей карантина в соцсетях — они доводят своих жертв до того, что те удаляют все свои профили. Большинство постов с фотографиями «злоумышленников» сопровождаются хэштегом #Covidiot. Такой термин впервые появился в словаре Urban Dictionary 16 марта — сразу после введения карантина в Великобритании — и означает «того, кто игнорирует предупреждения, касающиеся общественной безопасности». Только в Twitter можно увидеть тысячи записей с этим хэштегом.

Владелица аккаунтов в Facebook и Twitter популярного цветочного рынка на Коламбиа Роуд в Лондоне рассказала The Guardian, что после того, как снимки людей, покупающих там цветы, были опубликованы в СМИ, в адрес её семьи начали поступать угрозы. Их авторы писали, что все близкие женщины умрут от коронавируса из-за её безответственности.

С подобным явлением сталкиваются люди и в США, увы, стабильно удерживающими первую строчку по числу заболевших. Студенты с вечеринки в Майами, о которой написали CBS News, обнаружили, что недоброжелатели распространяли ссылки на их аккаунты, публиковали их персональные данные, сопровождая посты подписями «Пусть больницы обратят внимание на эти имена. Не предоставляйте этим людям койки в палатах и респираторы» или «Кажется, следующим людям будет очень сложно найти работу по окончании учёбы». Особенно активные блюстители порядка позвонили в университеты, в которых учились студенты, и попросили исключить их или лишить стипендии.

Kristin Callahan/Global Look Press

Жители Колорадо также пытаются поимённо вычислить нарушителей карантина, при этом в ход идут запрещённые методы: они выкладывают в соцсети снимки со служебных камер парковок и призывают публично осуждать водителей, которые активно передвигаются на своих авто в период карантина. Недавно в Колорадо интернет-сообщество разыскивало родителей подростков, которые играли в баскетбол на спортплощадке. Имена просили оставлять в открытом доступе.