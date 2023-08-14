Королеву Британии отправили на кулинарные курсы из-за неумения готовить Daily Express: королева Британии Камила рассказала об отсутствии кулинарных навыков

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Камилла

Жена короля Великобритании Карла III Камила призналась, что совершенно не умела готовить до того, как ее не отправили на кулинарные курсы несколько лет назад, сообщает Daily Express со ссылкой на интервью с журналистом Томом Паркером Боулзом. Сейчас, несмотря на напряженный график, королева иногда стоит у плиты, говорится в статье. Камила рассказала, что предпочитает простую еду и назвала своим любимым блюдом запеченную в пергаменте рыбу с маслом и зеленью, которая готовится за 15 минут.

Я росла в доме, где всегда была вкусная еда. Моя мать была поваром. Многое я переняла у нее, но я никогда не была слишком удачлива на кухне. Когда я была моложе, меня отправили на кулинарные курсы в Сассексе, но я никогда в жизни не следовала ни одному рецепту. Я могла бы написать книгу о своих кулинарных неудачах. Я, мягко говоря, не прирожденный пекарь, — заявила Камилла.

Королева Великобритании рассказала, что ее семья выращивала множество овощей, от помидоров до картофеля, а также разводила кур. На столе всегда было много блюд из курицы с эстрагоном, иногда омлет с беконом и куриная запеканка.

Тогда в деревне ели сезонную пищу. Мы закупались в мясных и рыбных лавках и редко питались в ресторанах, предпочитая готовить дома. Я и сейчас люблю огород, особенно летом. Я очень горжусь своими белыми персиками. Мой муж — превосходный садовод, — добавила Камила.

Ранее личный повар королевы Елизаветы II опубликовал рецепт ее любимых блинов. Даррен Макгрейди, проработавший в королевском дворце 15 лет, рассказал, что, при жизни королева Великобритании любила есть их на завтрак маленькие шотландские блины с фруктовым джемом. Уникальность блинов в том, что в тесте используются три вида разрыхлителей. В 1960 году Елизавета II подарила этот рецепт американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.