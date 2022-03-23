Королевский танковый полк Британии обучал военных Украины

Военные Украины, которые находятся в Донбассе, проходили обучение в том числе у инструкторов Королевского танкового полка Великобритании. Об этом говорят документы, обнаруженные в освобождённом городе Волноваха в Донецкой области, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что в тайнике был найден сертификат о прохождении курсов подготовки младших сержантов неким военнослужащим Украины Борисом Казаряном. В документе указано, что курсы вели британские инструкторы. Обучение включало в себя четыре этапа: «обучение обращению с оружием», «навигация», «медицинский тренинг» и «парное движение».

Королевский танковый полк был сформирован в ходе Первой Мировой войны, когда только появились эти боевые машины.

Ранее стало известно, что Луганский информационный центр опубликовал видео с допросом задержанного российскими войсками украинского диверсанта в Бердянске, который рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций (ССО). По его словам, подготовку курировали иностранные инструкторы.