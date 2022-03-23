Королевский танковый полк Британии обучал военных Украины

Королевский танковый полк Британии обучал военных УкраиныБританский Королевский танковый полк обучал украинских военных из Донбасса
Военные Украины, которые находятся в Донбассе, проходили обучение в том числе у инструкторов Королевского танкового полка Великобритании. Об этом говорят документы, обнаруженные в освобождённом городе Волноваха в Донецкой области, сообщает РИА Новости.
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Королевский танковый полк был сформирован в ходе Первой Мировой войны, когда только появились эти боевые машины.
Ранее стало известно, что Луганский информационный центр опубликовал видео с допросом задержанного российскими войсками украинского диверсанта в Бердянске, который рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций (ССО). По его словам, подготовку курировали иностранные инструкторы.