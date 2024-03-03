Королевский фотограф раскрыл необычное поведение Меган Маркл на публике Королевский фотограф Хуссейн рассказал о тактильности Маркл на публике

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась заметно тактильнее остальных членов королевской семьи, когда стала супругой принца Гарри, заявил фотограф Самир Хуссейн, который сопровождает британскую семью на мероприятиях и в поездках. По его словам, которые приводит The Mirror, она постоянно держала герцога за руку, что довольно необычно.

Когда Меган появилась на сцене, было очень заметно, насколько тактильной она была, как будто держала герцога за руку и была под руку с ним, так что это было довольно необычно, — заявил Хуссейн.

Хуссейн является автором известной фотографии 2020 года, на которой Маркл и принц Гарри прижимаются друг к другу под зонтиком. Этот снимок будет представлен на его новой выставке в Лондоне, посвященной королевской семье.

Ранее сообщалось, что Маркл делает отчаянные попытки подружиться со звездой американской поп-сцены Тейлор Свифт. Герцогиня Сассекская написала певице рукописную записку с предложением прийти в свой подкаст «Архетипы». По информации СМИ, таким образом жена принца Гарри хочет воспользоваться пиар-опытом Свифт. Недавно Маркл также посетила концерт поп-звезды в Лос-Анджелесе.