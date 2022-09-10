Королевских пчел известили о смерти Елизаветы II

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Королевских пчел, которых содержат на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, уведомили о смерти Елизаветы II, сообщает Daily Mail. Как рассказал изданию королевский пчеловод Джон Чеппел, эта традиция основана на старом суеверии, согласно которому пчелы могут перестать производить мед и даже погибнуть, если им не сообщить о смене владельца.

Королевский пчеловод — в соответствии с тайной традицией, которая, как считается, восходит к столетиям — сообщил ульям, хранящимся на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, о смерти королевы. <...> Странный ритуал основан на старом суеверии, согласно которому, если не сообщить им о смене владельца, пчелы перестанут производить мед, покинут улей или даже погибнут, — говорится в сообщении.

По словам Чеппела, он надел на ульи, в которых живут десятки тысяч пчел, черные ленты, завязанные в виде бантиков. Затем он сообщил им, что их хозяйка умерла и отныне у них будет новый владелец — король Карл III. Чеппел призвал пчел хорошо относиться к монарху.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.