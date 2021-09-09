Королевская семья Великобритании поддержала BLM

Представитель королевы Великобритании Елизаветы II рассказал, что её Величество и члены королевской семьи поддерживают движение Black Lives Matter. Об этом сообщает Daily Mail.

Сэр Кен Олиса, первый чернокожий представитель правящего монарха Великобритании, заявил о большой озабоченности королевы вопросом равноправия в обществе. По его словам, королева и её семья сочувствуют движению BLM.

Я обсуждал с королевской семьей весь этот вопрос расы, особенно в последние 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом. Это горячая тема для разговора. Вопрос в том, что еще мы можем сделать, чтобы связать общество с устранением этих барьеров. Они [члены королевской семьи] страстно заботятся о том, чтобы сделать эту единую нацию связанной теми же ценностями, — поведал лорд-лейтенант Лондона.

Со стороны Букингемского дворца также прозвучали идеи проявить больше усердия в создании разнообразия национальной и культурной среды в стране.

Ранее сообщалось, что во время протестных акций BLM в Портленде 3 августа 2020 года, активисты сожгли Библию. Этот поступок они мотивировали тем, что «Христос был белым». В России данное поведение осудили представители РПЦ.