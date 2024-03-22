Королева Камилла неоднозначно пошутила о своем внуке Королева Камилла назвала «маленьким наказанием» своего внука по имени Луи

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Камилла

Королева Великобритании Камилла 20 марта посетила с официальным визитом остров Мэн, чтобы поздравить жителей населенного пункта Дуглас с присвоением ему статуса города, пишет Daily Mail. Ее радостно встретили местные жители, среди которых была 38-летняя Рейчел Хьюз с двумя близнецами, Луи и Оливером, одетыми в одинаковые костюмы голубого цвета. Королева обратила внимание на двухлетних мальчиков и спросила, как их зовут.

У меня есть внук Луи. Это маленькое наказание, — пошутила королева Камилла.

Известно, что у Камиллы есть трое внуков — 15-летние близнецы Гас и Луи от ее дочери Лоры Лопес и 13-летний Фредерик от сына Тома Паркера Боулза. После замужества у нее появился приемный внук Луи, младший сын принца и принцессы Уэльских. Издание Daily Mai считает, что шутка относилась к Луи Лопесу, о чем и сообщило в подписи к фотографии королевы.

Принцесса Уэльская недавно оказалась в центре скандала. Букингемский дворец опубликовала фото Кейт Миддлтон с детьми, на котором эксперты усмотрели признаки манипуляций. При этом ее давно не видели на людях, и доподлинно неизвестно, где она находится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на заседании Совфеда допустила, что распространение слухов о местонахождении и состоянии Кейт Миддлтон станет основанием для обвинений зарубежных СМИ в дезинформации со стороны Великобритании. По ее словам, потенциальную королеву специально прячут от публики, чтобы позже использовать созданный за это время контент для внешнеполитической кампании. Захарова порекомендовала всем партнерам учиться у Великобритании тому, как управлять информационным полем.

Инсайдеры сообщали некоторым зарубежным изданиям, что Кейт Миддлтон может скрывать сам принц Уэльский. Предполагается, что внезапная смерть его матери принцессы Дианы могла оставить большой отпечаток на его психике, поэтому принц прячет жену, чтобы уберечь от лишних глаз.