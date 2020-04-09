Король Таиланда устал от самоизоляции с наложницами и вернулся к жене

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн закончил самоизоляцию и вернулся в Бангкок из Европы, где проводил время в четырёхзвёздочном отеле в компании 20 наложниц.
67-летний Рама X целиком арендовал гостиницу на лыжном курорте Гармиш-Партенкирхен в немецкой Баварии. По дороге из Германии в Таиланд он сделал остановку в Цюрихе, так как в Швейцарии проводила время 41-летняя супруга короля Сутхида Таджей. Домой пара прилетела самолётом авиакомпании Thai Airways,
Власти Таиланда продлили запрет на посадку бортов из других стран до 18 апреля включительно. О решении не снимать ограничения было сообщено после того, как в стране выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники