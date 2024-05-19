Король Саудовской Аравии попал в больницу с высокой температурой SPA: король Саудовской Аравии страдает от высокой температуры и болей в суставах

Фото: Xinhua/Global Look Press

Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд попал в больницу в Джидде с высокой температурой, информирует Saudi Press Agency. По данным СМИ, монарх также страдает от болей в суставах.

Было решено, что Служитель Двух Святынь <...> пройдет медицинское обследование сегодня, в воскресенье, в клинике Аль-Салам Палас, — информирует агентство.

В начале мая ряд СМИ опубликовал ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. В Сети распространилось видео с горящей машиной, на котором якобы присутствовал один из автомобилей колонны наследного принца. Транспортное средство, как утверждалось, взорвалось при попытке устранения принца.

Саудовский журналист Хусейн Аль Гави в Twitter (X) заявил, что сначала фейковая информация появилась в аккаунте хуситов. По его словам, израильские и зарубежные представители заявили об этом для отвлечения внимания мировой общественности от происходящего в Рафахе.

Ранее в Саудовской Аравии решили резко сократить длину будущего горизонтального небоскреба «Линия». Изначально протяженность сооружения должна была составить более 157 километров. Однако длину дома сократят в 100 раз.