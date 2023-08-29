Карл III уволит каждого пятого сотрудника из-за экономии New York Post: Карл III сократит штат обслуживающего персонала на 20%

Король Великобритании Карл III планирует сократить численность обслуживающего персонала на 20% в рамках серьезных кадровых перестановок из-за экономии средств, сообщает New York Post. По данным издания, монарха беспокоит наличие большого количества сотрудников, которые имеют похожие обязанности и получают высокую зарплату. Массовое сокращение рабочих мест затронет десятки сотрудников в королевских резиденциях — в Букингемском дворце, Сандрингеме, Виндзорском замке, а также в Балморале.

Король заявлял о своем желании уменьшить численность обслуживающего персонала с момента вступления на трон. Штат сотрудников во всех дворцах слишком перегружен. У помощников слишком много помощников. Король и королева предпочли бы выплачивать людям достойную заработную плату, но иметь меньше обслуживающего персонала, — сообщает издание.

Газета пишет, что во дворцах работают отдельные повара для членов королевской семьи и сотрудников. В будущем планируется создать единую группу кухонного персонала для всех. Вопрос о сокращении части сотрудников уже обсуждался с главой королевского двора вице-адмиралом Тони Джонстон-Бертом, отмечает New York Post.

Ранее сообщалось, что Британия не пригласила на коронацию Карла III лидеров России, Белоруссии и Ирана. Церемония прошла 6 мая 2023 года.

Принц Чарльз надел на свою коронацию мантию короля Георга VI. В последний раз ее использовали на коронации дедушки Карла III в 1937 году. Супруга короля Камилла надела на торжественное мероприятие мантию длиной 5,5 метра, которую изготовили для коронации Елизаветы II в 1953-м.