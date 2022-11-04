Король Бахрейна вызвался стать посредником между Россией и Украиной

Фото: Global Look Press

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании военного конфликта, сообщил в беседе с ТАСС представитель посольства арабской страны в Москве. Он подчеркнул, что Манама готова играть любую роль в сфере посредничества между государствами.

Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт, — сказали в посольстве.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп вызвался возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Трамп убежден, что Москва и Киев должны заключить мирный договор. Он задал вопрос, следует ли ему возглавить переговорную группу. К настоящему моменту РФ и Украина на предложение экс-президента США не ответили.

29 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил дать шанс переговорам с Украиной и заверил, что Анкара может стать посредником в решении конфликта.