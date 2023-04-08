«Корнеты» сожгут танки Leopard при атаке ВСУ: новости СВО на утро 8 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что считает Сватово возможным направлением удара ВСУ при попытке контрнаступления. Город является важным транспортным узлом в ЛНР, пояснил он. По его словам, к востоку от Сватовского рубежа находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская область. Противник, как ему кажется, нанесет там либо вспомогательный, либо один из основных ударов. Потому что захватив Сватово, ВСУ смогут развивать наступление и на ЛНР, и на Артемовск, подчеркнул Коц. Он добавил, что ВС РФ давно готовы к подобной атаке противника.

Украина готовится провести самую крупную с начала российской спецоперации мобилизацию, которая поможет в весеннем контрнаступлении, подчеркнул аналитик Института изучения войны Джордж Баррос. По его мнению, нынешняя мобилизация превысит осеннюю 2022 года в два раза. Аналитик отметил, что ожидаемое наступление может состояться в течение двух ближайших месяцев, и предположил, что Киев попытается вернуть под свой контроль Запорожскую область, что обеспечит ему доступ к Азовскому морю.

Российский политолог Сергей Марков назвал подлинной и важной информацию, утечку которой допустил Пентагон. По его мнению, в Крыму серьезно относятся к намерению ВСУ перейти в контрнаступление, поэтому Москва готовится устроить вторую Курскую битву. Марков отметил, что ВС РФ разгромят противника. По его мнению, командование ВС РФ выбрало тактику, какая была у Красной армии перед битовой на Курской дуге. Советские войска имели преимущество, но не атаковали вермахт, напротив, строили оборонительные сооружения. Подождав атаку немцев, они разгромили их силы и пошли уверенно вперед. Нечто похожее произойдет и на этот раз, считает Марков.

Если верить утечкам секретных данных Пентагона, окончательное формирование новых украинских бригад должно закончиться к 30 апреля. Политолог Сергей Марков предположил, что украинское контрнаступление начнется 1 мая. При этом он не исключил, что ВСУ пойдут в атаку в Страстную (с 10 по 15 апреля) или Пасхальную неделю (с 16 по 23 апреля), поскольку нынешняя властная группировка в Киеве ненавидит православие. Для этих людей очень важно устроить в святые дни максимальное кровопролитие православных русских людей, отметил эксперт.

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош высказал мнение, что российское военное командование и без утечек в СМИ понимает, куда будут наступать ВСУ. По его мнению, наиболее вероятным выглядит наступление ВСУ на Азовском направлении, а первой целью Киева станет Мариуполь. Группировка противника ради этого сейчас дислоцируется в районе Артемовска, чтобы оттуда двигаться на юг. Здесь же для них важно прервать сухопутное снабжение Крыма и, не исключил дипломат, нанести удар по Крымскому мосту.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские войска при возможном контрнаступлении понесут колоссальные потери в его первые же часы. Чиновник усомнился в том, что ВСУ вообще дойдут до передовой. По его словам, Украина сформировала нужные для атаки подразделения, них вошли солдаты, которые прошли подготовку в Европе. Проблема ВСУ заключается в том, что когда их войска в рамках контрнаступления выйдут из защитной зоны своих систем ПВО, настанет звездный час российской авиации, считает Гагин.

Фото: Министерство обороны РФ

Частично согласен с ним бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Только по его мнению, основной урон ВСУ нанесут российские противотанковые ракетные комплексы, которые сожгут украинские Leopard и M1 Abrams. По его словам, лучшим ПТРК ВС РФ является «Корнет». Если боеголовка его ракеты долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику, пояснил Макгрегор.

Вооруженные силы Украины могут начать наступление в период с мая по октябрь, пока их западная техника может быть хоть как-то эффективна, считает глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. По мнению сенатора, медлительность украинских войск связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных условиях при распутице. Бондарев добавил, что Москва готова к любым вызовам со стороны противника.

Наступательная операция ВСУ может сорваться из-за больших потерь среди опытных украинских военных, сообщает NBC News. Телеканал отметил, что Киев намерен начать контрнаступление в ближайшие месяцы, но обеспокоен тем, что поддержка со стороны стран Запада может ослабнуть, если страна не продемонстрирует уверенный путь к победе. При этом с каждым днем число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что секретные документы о состоянии украинской армии и планируемом контрнаступлении ВСУ являются фейком и фотошопом. Он считает, что с распада СССР российская разведка деградировала. Подоляк обвинил в публикации материалов Россию, подчеркнув, что реальные планы Киева она увидит «на поле».

Пока контрнаступление не началось, ВСУ готовят провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. По его данным, руководят подготовкой из офиса украинского президента. Провокацию Киев готовится организовать в Сумской области, в городе Ахтырка. По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, украинская сторона подготовила в городе участок, который назовут «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Туда Украина планирует доставить из моргов тела и останки погибших прежде украинских военнослужащих. Их смерть подадут как результат удара российской артиллерии боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами», отметили в гумштабе.