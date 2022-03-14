Корейская компания Korean Air приостановила полёты в Москву и Владивосток

Южнокорейская авиакомпания Korean Air объявила о приостановке грузовых и пассажирских рейсов во Владивосток до конца апреля. Наряду с этим компания отменяет грузовые авиаперевозки, которые предусматривают остановку в столице России, сообщает телеканал CNN.
Решение о приостановке перевозок в компании
Ранее казахстанская компания Air Astana приостановила полёты в Россию и над её территорией. Причиной тому послужило прекращение страхового покрытия коммерческих рейсов в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы.
27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.