Корейская компания Korean Air приостановила полёты в Москву и Владивосток

Южнокорейская авиакомпания Korean Air объявила о приостановке грузовых и пассажирских рейсов во Владивосток до конца апреля. Наряду с этим компания отменяет грузовые авиаперевозки, которые предусматривают остановку в столице России, сообщает телеканал CNN.

Решение о приостановке перевозок в компании объяснили «эксплуатационными проблемами и проблемами безопасности». Рейсы из Сеула в европейские страны будут перенаправляться через Китай, Турцию и Казахстан, что прибавит 2 часа 45 минут к продолжительности рейса. Самолёты из восточных районов Северной Америки будут летать в Южную Корею через Тихий океан и Аляску, добавляя таким образом два часа ко времени полёта.

Ранее казахстанская компания Air Astana приостановила полёты в Россию и над её территорией. Причиной тому послужило прекращение страхового покрытия коммерческих рейсов в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы.

27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.