Кореевед оценила вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове Кореевед Ланцова назвала ядерный конфликт на Корейском полуострове возможным исходом

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ядерный конфликт на Корейском полуострове действительно может произойти, но на данном этапе угрозы применения подобного оружия нет, считает специалист по Корейскому полуострову Ирина Ланцова. К ядерному столкновению может привести эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей, отметила эксперт в разговоре с Lenta.ru.

Конфликт нарастает, идет по спирали, спираль сужается, с каждым разом заявления все более громкие. К сожалению, рано или поздно он может вылиться в какие-то более серьезные столкновения. Будем надеяться, что этого не произойдет, — пояснила кореевед.

По мнению специалиста, сейчас угрозы главы Пентагона Остина Ллойда о готовности США применить ядерное оружие против КНДР не стоит воспринимать всерьез. Это уже не первый раз, когда США делают подобные заявления. Но при этом, отметила Ланцова, вероятность нарастания конфликта и применения ядерного оружия существует на фоне недостаточного количества информации и резкого принятия решений.

Это действительно больше слова, но в условиях конфликта и отсутствия достаточного количества информации, скоростного принятия решений могут происходить ошибки, — заключила кореевед.

Глава Пентагона Ллойд Остин 31 января заявил, что США могут применить ядерное оружие, если это будет необходимо для защиты Южной Кореи. По его словам, в КНДР уже допустили беспрецедентное количество провокаций.