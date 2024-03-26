Корабли ТОФ вступили в бой с пиратами в Аденском заливе Корабли ТОФ провели учения по противодействию пиратам и БПЛА в Аденском заливе

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ОБК ТОФ) провел учения по противодействию морскому пиратству, беспилотникам и безэкипажным катерам в Аденском заливе Аравийского моря, передает пресс-служба ведомства. В состав группы вошли гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

На начальном этапе учений экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭК и БПЛА условного противника, — говорится в сообщении.

Согласно легенде, экипажи кораблей получили сигнал бедствия от торгового судна, которое атаковали морские пираты. «Варяг» и «Маршал Шапошников» успешно отработали маневры по отражению нападения, добавили в пресс-службе ТОФ.

Ранее группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения в Японском море. Экипажи выполнили поиск подводной лодки условного противника. В ходе учений отряд нашел акустический след «вражеской» субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка «Волхов».

До этого экипаж «Волхва» в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр». Перед пуском субмарина тайно заняла назначенный для стрельбы район, отрабатывая роль условного противника.