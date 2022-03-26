Корабли стран НАТО доставили в Эстонию военную технику и снаряжение. Прибывший груз должен пополнить запасы боевой группы Альянса, которой руководит Великобритании, сообщает британское военное ведомство.

Военно-морские корабли Объединённых экспедиционных сил (JEF) сопровождали датские и британские корабли снабжения, доставлявшие военную технику и снаряжение <...> в Эстонию, где бок о бок служат войска из Великобритании и Дании, — отмечается в сообщении.

Кроме того, корабли Королевского флота Northumberland и Richmond вышли на патрулирование в Балтийское море. Компанию им составляют датский фрегат Niels Juel и военные корабли из Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее стало известно, что правительство Латвии планирует запретить российским судам заходить в порты страны, заявил министр сообщения Талис Линкайтс. Он рассказал, что подобные меры рассматривают также власти Эстонии и Литвы. Некоторые страны Евросоюза выступили против такого запрета.