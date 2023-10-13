Корабли с зерном из РФ и Украины столкнулись в море: как и где это было

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В Мраморном море сегодня столкнулись два сухогруза, которые перевозили зерно из России и Украины, завили в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Что об этом известно, есть ли пострадавшие?

Сообщается, что один из кораблей шел в Испанию, а другой — в Израиль. Пострадали оба сухогруза. Больше всего досталось судну с украинским зерном: у него серьезно повреждена палуба. Корабль с российским грузом, предварительно, отделался меньшим ущербом.

«122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод», — отметили в Управлении береговой охраны Турции.

Известно, что в результате столкновения никто не пострадал и не погиб, экологического ущерба не зафиксировано, пишет РИА Новости. По данным российского профсоюза моряков, вышедшее из России судно везет 25 тысяч тонн зерна, россиян в экипаже нет.

Последние инциденты с сухогрузами в мире

3 октября корабль Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине. Это был не первый сухогруз, севший там на мель. В апреле 2023 года недалеко от Шахтерска такая же участь постигла сухогруз KC Hadong, писал SakhalinMedia.

28 сентября японский сухогруз Wakashio сел на мель, пока моряки ловили интернет. Экипаж несколько раз опасно приближался к берегам Маврикия в надежде поймать сигнал, хотя не имел подробных карт акватории. В результате на мелководье сухогруз пробил корпус, что стало причиной разлива одной тысячи тонн мазута.

17 сентября шедшее из России в Малайзию судно под названием New Legend столкнулось с португальским контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщила береговая охрана Турции. В результате ЧП никто не пострадал. Известно, что затем сухогруз находился у берегов Румынии в целости и сохранности.

7 сентября сухогруз USG ZURICH, следовавший в Россию, был отбуксирован из пролива Босфор из-за поломки двигателя. Об этом сообщили в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Судно ходит под флагом Либерии. Оно направлялось из Стамбула в Новороссийск.

5 сентября панамский сухогруз Dugong Ace, следовавший до Шанхая, спас российский экипаж катамарана Russian Ocean Way, который начал тонуть в Тихом океане после нападения акул.

13 августа экипаж российского корабля «Василий Быков» принудительно заблокировал в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Капитан судна, по данным Минобороны РФ, не отреагировал на требование остановиться для досмотра, в связи с чем и был открыт предупредительный огонь. После высадки вертолета с российскими военными на сухогруз была проведена проверка, по результатам которой судно продолжило движение в украинский порт — ничего запрещенного патруль не нашел.

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