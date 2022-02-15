Корабли НАТО пытались вести разведку российских кораблей во время учений

Во время учений группировки ВМФ РФ в Средиземном море фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В результате их местонахождение было определено, натовские корабли были взяты на сопровождение.

Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучение РЛС кораблей Альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение.

Учения проходят в восточной части Средиземного моря. В них принимают участие более 15 боевых кораблей, задействовано cвыше 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) России. В задачи манёвров входят, в том числе, учебно-боевые упражнения российских кораблей и самолётов по поражению корабельных группировок условного противника.

Ранее учения посетил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он проверил условия размещения личного состава и вопросы обеспечения всеми видами довольствия.