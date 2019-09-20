https://static.news.ru/photo/80323004-dc38-11e9-b633-fa163e074e61_660.jpg Ракетный крейсер ВМС США Antietam Фото: US Navy/Global Look Press

Ракетный крейсер ВМС США Antietam прошёл через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Таким образом Вашингтон демонстрирует, что придерживается концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона, где действуют международные правила судоходства.

Как сообщил телеканал NHK, последний раз корабль ВМС Штатов проходил через Тайваньский пролив в конце августа. Такие действия американского флота всегда вызывают негативную реакцию со стороны Китая. В КНР призывают США соблюдать принцип «одного Китая» — несмотря на то, что Тайвань управляется собственной администрацией, официальный Пекин считает его одной из своих провинций.

Как писал News.ru, транспортное судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8), зашедшее в Чёрное море, направляется в Грузию. Корабль уже в третий раз за год зашёл в акваторию Чёрного моря. Это экспедиционный транспорт, вспомогательное судно, которое занимается грузоперевозками для всех видов ВС США. Сразу после захода за его передвижением начали следить в Черноморском флоте РФ.