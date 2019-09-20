Ракетный крейсер ВМС США Antietam прошёл через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Таким образом Вашингтон демонстрирует, что придерживается концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона, где действуют международные правила судоходства.
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Как писал News.ru, транспортное судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8), зашедшее в Чёрное море, направляется в Грузию. Корабль уже в третий раз за год зашёл в акваторию Чёрного моря. Это экспедиционный транспорт, вспомогательное судно, которое занимается грузоперевозками для всех видов ВС США. Сразу после захода за его передвижением начали следить в Черноморском флоте РФ.