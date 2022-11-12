Корабль с 800 зараженными коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея Лайнер Majestic Princess с 800 зараженными коронавирусом пришвартовался в порту Сиднея

Фото: Социальные сети

В порту австралийского Сиднея пришвартовался круизный лайнер Majestic Princess, на борту которого находятся около 800 зараженных коронавирусом. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC. Известно, что большинство инфицированных — пассажиры, они находятся в изоляции в своих каютах.

Всего на борту лайнера находится более трех тысяч пассажиров и около тысячи человек команды. Круиз длился 12 дней, рост заражений начали фиксировать на середине пути. Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на корабле объявлено предупреждение о вспышке COVID-19.

В портах Австралии 18 апреля этого года был отменен запрет на стоянку круизных лайнеров, введенный в марте 2020 года из-за пандемии. Причиной жесткого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на борту которого также была зарегистрирована вспышка коронавируса, информацию о которой экипаж скрыл. В результате пассажиры сошли на берег, более 600 заразились, 28 умерли от осложнений. Виновными в результате проведенного расследования были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.

Деятельность круизных операторов в Австралии была восстановлена к концу мая 2022 года, первый лайнер вышел в круиз 1 июня.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 9 ноября заявил, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%. Он добавил, что неделей ранее сообщалось о 9,4 тысячи смертей по всему миру от коронавируса. Глава организации пояснил, что в феврале этот показатель превышал 75 тысяч.

В свою очередь президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что человечество может исчезнуть с лица Земли в результате появления нового коронавируса, смертность от которого будет составлять 90%. По мнению ученого, ядерная угроза в настоящее время перестала быть доминирующей, ей на смену пришла биологическая опасность.