Корабль Crew Dragon с россиянином Гребенкиным стартовал к МКС NASA: космический корабль SpaceX Dragon успешно достиг орбиты

Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global Look Press

С площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 22:53 (06:53 мск 4 марта) был произведен успешный запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, передает ТАСС. В состав миссии вошел россиянин Александр Гребенкин.

До Гребенкина участницей программы перекрестных полетов РФ и США стала Анна Кикина, которая в октябре 2022 года прибыла на Международную космическую станцию (МКС). Соглашение о сотрудничестве и совместных полетах было подписано 15 июля 2022 года. Оно продлится до 2025 года, и рассчитано на три полета россиян на американских кораблях. Сейчас на МКС находятся три россиянина (Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов), две американки Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

По последним данным, опубликованным NASA, космический корабль SpaceX Dragon ​​благополучно достиг орбиты и его носовой обтекатель, закрывающий стыковочный узел, открылся. Примерно в 12:30 по восточному стандартному времени (20:30 мск) в Космическом центре Кеннеди агентства состоится пресс-конференция во главе с директором Dragon Mission Management Сарой Уокер.

Уже известно, что обе ступени Falcon 9 успешно отделились, корабль самостоятельно летит со скоростью 28,2 тысячи километров в час. По расчетам ученых, стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией должна произойти 5 марта.

Полет Crew Dragon с Александром Гребенкиным несколько раз откладывался из-за неблагоприятной погоды во Флориде, где находится стартовая площадка. Crew Dragon должен был отстыковаться от Международной космической станции 3 февраля. Возвращение экипажа дважды переносилось из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы.